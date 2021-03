NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 - Les plus grands hits de la console portable de SNK réunis dans une compilation

Vous l'aurez sans doute remarqué, mais la NeoGeo Pocket Color, console portable culte de SNK s'est offerte une cure de jouvence ces derniers mois en nous faisant découvrir les plus grands titres de son catalogue sur l'eShop de la Nintendo Switch. Après 6 titres parus sur la boutique en ligne, SNK vient d'annoncer la sortie ce 17 mars d'une compilation sobrement intitulée NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1.

Cette compilation propose les 6 jeux cultes déjà sortis sur l'eShop, accompagnés de 4 titres supplémentaires, le tout au tarif de 39,99€ A noter qu'une version physique sera également de sortie prochainement. Voici les 10 jeux qui composent cette sélection :

Pour cette collection, quatre titres ont été ajoutés aux six jeux déjà disponibles à la vente. Les titres compatibles avec la NeoGeo Pocket sont également jouables en monochrome, et les fans peuvent observer des modèles 3D des jeux originaux et de leurs cartouches. Les dix jeux sont disponibles en mode sur table et en mode portable.