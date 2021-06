Neko Ghost, Jump! - Voyez l'aventure sous un nouvel angle sur Nintendo Switch

Revenu sur le devant de la scène à l'occasion de cet E3 2021, Neko Ghost, Jump! est un petit jeu de plateforme développé par Burgos Games. Là où le titre se démarque de ses pairs, c'est dans la possibilité de changer de dimensions pour passer un obstacle supposé insurmontable en 2 dimensions. Attendu sur Nintendo Switch sans plus d'informations que cela, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Nekoworld est un monde paisible et amusant habité par le peuple Neko. Un jour, le jour du mariage de Nekoman, les Pirates Chiens de l'Espace envahissent et enlèvent tous les amis et la famille de Nekoman. C'est à vous de l'aider à sauver non seulement sa future épouse mais aussi tous les autres.

Neko Ghost, Jump ! est un jeu de plates-formes et de puzzles en 2D/3D dans lequel vous passez d'une caméra 2D à une caméra 3D et de votre forme physique à votre forme fantôme pour résoudre des puzzles, collecter des pièces, combattre des ennemis et passer les niveaux plus rapidement.

Compétitif ? Il y a des classements dans chaque niveau pour que vous puissiez vous mesurer aux autres.

Vous voulez prendre votre temps ? Ne vous souciez pas de l'horloge. Explorez, résolvez des énigmes, trouvez des secrets tout en collectant autant de pièces que possible et en débloquant de nouvelles options de personnalisation !

Fan d'action ? Battez les ennemis pour obtenir du butin supplémentaire.