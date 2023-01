Nefasto's Misadventure: Meeting Noeroze - Le point'n click le plus déluré arrive sur Nintendo Switch en versions dématérialisée et physique

Si vous êtes à la recherche d'un Point'n Click qui sort du lot, 2023 devrait avoir de quoi vous faire plaisir. Fruit de la collaboration entre Aurora Games Studio et Pix'n Love Games, Nefasto's Misadventure: Meeting Noeroze se présente comme le point'n click le plus déluré de ces dernières années, où vous évoluerez Nefasto, une donnée corrompue bloquée dans un ordinateur buggué. Attendu pour le 23 mars en version dématérialisée, le titre aura également le droit à 3 éditions physiques disponibles sur la boutique en ligne de Pix'n Love :

Dans ce vibrant hommage au genre point’n click, incarnez Nefasto, une donnée de jeu corrompue, bloquée au cœur d’une console buggée ! Le système est sur le point de planter et le temps vous est compté ! Trouverez-vous un moyen de sortir avant d’être définitivement effacé du programme ?

Aventure, action, puzzle... Guidez Nefasto à travers un monde étrange et insolite, tout en résolvant des énigmes tortueuses. Rencontrez des personnages à l’allure et au langage colorés, affrontez des boss abracadabrantesques et débloquez l’une des nombreuses fins proposées avant que le compte à rebours ne tombe à zéro !

Unique en son genre, décalé, surprenant, Nefasto’s Misadventure: Meeting Noeroze est un point’n click extravagant à l’humour truffé de références.