Needy Streamer Overload - L'influenceuse à succès s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Titre d'apparence coloré à ne pas laisser entre toutes les mains, Needy Streamer Overload s'est initialement offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en octobre 2022. Bien décidés a récupérer un maximum d'admirateurs sur la console hybride, Numskull Games, Serenity Forge, le développeur indépendant WSS Playground et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la sortie prochaine en France d'une édition physique de Needy Streamer Overload pour le 29 novembre 2024 .

Needy Streamer Overload est un visual-novel à fins multiples décrivant la vie quotidienne de "OMGkawaiiAngel", une jeune fille ayant un besoin extrême de reconnaissance qui tente de devenir l'"Ange Internet" (streamer) n°1.

Augmentez progressivement le nombre d'abonnés d'OMGkawaiiAngel alors qu'elle passe ses journées à diffuser en continu, à utiliser divers "anti-stress" et à agir de manière erratique. Vivez tous les hauts et les bas les plus fous et découvrez par vous-même si cette histoire est capable d'avoir une fin heureuse.