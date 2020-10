Need for Speed : Hot Pursuit Remastered mettra les gaz en novembre sur Nintendo Switch

Bientôt 10 ans après sa sortie sur consoles, Need for Speed : Hot Pursuit s'apprête à revenir dans une version boostée aux hormones sobrement intitulée Need for Speed : Hot Pursuit Remastered . Outre le fait de retrouver le jeu de base avec des graphismes améliorés, nous pourrons également disposer de tous les DLC parus à ce jour, ainsi qu'un nouveau mode multijoueur amélioré grâce au système Autolog.

Disponible le 13 novembre sur Nintendo Switch , et le 6 novembre sur les autres plateformes, nous vous laissons ci-dessous le premier trailer du jeu, accompagné d'un communiqué officiel.

« Need for Speed : Hot Pursuit était en avance sur son temps en 2010, grâce à ses systèmes de comparaison automatique et de recommandation d'amis, qui étaient loin de constituer la norme à l'époque. Nous sommes ravis de faire revivre cet esprit de compétition intemporel sur de nouvelles plateformes et auprès de nouveaux joueurs, qui vont pouvoir se connecter, se comparer et rivaliser quelle que soit leur plateforme de jeu, et même en déplacement sur Nintendo Switch », explique Matt Webster, VP de Criterion Games. « Grâce à la fonctionnalité Autolog et à la présence de quelques-unes des plus belles supercars au monde, le jeu proposera une incroyable expérience de course compétitive sur les réseaux sociaux. »

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered vous invite à découvrir Seacrest County dans une version graphiquement améliorée, où les routes sinueuses et les supercars d’exception offrent des sensations de vitesse synonymes de montées d'adrénaline à répétition. Le mode Carrière solo vous propose de vivre l'action des deux côtés de la loi, soit dans le rôle d'un policier équipé d'armes tactiques au volant de voitures suralimentées, soit dans la peau d'un pilote d'élite capable de rééquilibrer la balance à l'aide de contre-attaques et de manœuvres défensives. Grâce à une expérience multijoueur ultra-fluide dans tous les modes de course, vous pouvez jouer en solo ou affronter vos amis pour gagner des Primes et débloquer de nouvelles voitures, armes et équipements. Le jeu comprendra également tous les contenus additionnels d’après-lancement, parmi lesquels les très populaires modes Armé & Dangereux et Lamborghini indomptables, intégrés à l'expérience de jeu comme jamais auparavant. De tout nouveaux succès, des habillages et des couleurs de voitures, moins d'arrêts brutaux, une galerie et un mode photo mis à jour et de nombreuses améliorations qualitatives complètent le tableau pour relancer la poursuite des deux côtés de la loi. Après la sortie, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered recevra également de nouveaux habillages pour donner aux joueurs toujours plus d'options de personnalisation.

La technologie révolutionnaire Autolog pour Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vous permet d'affronter vos amis dans une compétition asynchrone en un-contre-un et vous recommande des défis instinctivement en fonction de vos résultats. La fonctionnalité Autolog vous permet également de comparer et de partager toutes vos expériences, vos images et vos défis grâce au mode multijoueur multi-plateformes, grâce auquel tous les joueurs peuvent s'affronter, quelle que soit leur plateforme de jeu.