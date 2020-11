Need for Speed : Hot Pursuit Remastered - La course redémarre sur Nintendo Switch

Licence phare qui a bercé l'adolescence de pas mal d'entre nous avant de subir une baisse de régime, Need for Speed s'offre une nouvelle virée sur consoles avec la sortie de Need for Speed : Hot Pursuit Remastered. Dès à présent disponible au prix de 39,99€ sur Nintendo Switch et divers autres supports, Sillonnez les routes de Seacrest County en tant que flic ou pilote et (re)décrouvrez le titre de 2010 accompagné de nouveaux graphismes et de tous les DLC parus à ce jour. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons ci-dessous le dernier communiqué officiel du jeu.

Criterion Games, en collaboration avec Stellar Entertainment, a annoncé la sortie de Need for Speed™: Hot Pursuit Remastered sur PlayStation®4, Xbox One et PC le 6 novembre. Les joueurs sur Nintendo Switch™ peuvent quant à eux revivre le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion dès aujourd’hui. Grâce à l’inédite compétition multijoueur et asynchrone multi-plateformes, Need for Speed : Hot Pursuit Remastered relance le révolutionnaire Autolog, permettant aux joueurs de se connecter, de comparer leurs performances et de s’affronter entre amis. En plus des graphismes améliorés, le jeu comprend les meilleures supercars, tous les contenus téléchargeables principaux (pour 6 heures de jeu et plus de 30 défis supplémentaires), une expérience de carrière de flic et de pilote mise à jour, de nouvelles options pour le mode photo et plus encore.

Sur les routes sinueuses de Seacrest County, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vous plonge dans l’action des deux côtés de la loi. Interceptez les suspects avec des voitures de flics équipées d’armes tactiques ou rééquilibrez la balance avec des contre-attaques et des manœuvres défensives dignes des pilotes d’élite. Le mode multijoueur permet aux joueurs de lancer une carrière solo ou d'affronter leurs amis pour remporter des Primes et débloquer de nouvelles voitures, armes et équipements. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered offrira un voyage nostalgique aux joueurs grâce à l’intégration fluide de modes plébiscités dans le jeu, comme Armé et Dangereux et Lamborghini Indomptables. De plus, le jeu intégrera de tout nouveaux succès, des couleurs de voitures inédites, moins d’arrêts brutaux, un mode photo mis à jour, des habillages (post-lancement) et de nombreuses améliorations qualitatives qui créent une expérience encore plus complète.

Avec des défis instinctivement proposés en fonction des résultats, le système dynamique Autolog de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est alimenté par la compétition en un-contre-un et sa compatibilité avec la synchronisation multi-plateformes. Les joueurs peuvent non seulement s’affronter sur n’importe quelle plateforme, mais ils peuvent aussi suivre et étudier les performances de leur meilleur ennemi, entraînant ainsi rivalités amicales et victoires calculées.