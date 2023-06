Necrosmith - La nécromancie s'invite sur Nintendo Switch

Nouveau titre de Merge Games et du développeur Alawar, Necrosmith se présente comme un simulateur de nécromancie à destination de la Nintendo Switch, après une sortie remarquée l'année dernière sur Steam. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Squelettes, zombies, orcs, harpies, élémentaires et même robots !

Combinez les parties du corps avec les caractéristiques et les attaques appropriées pour trouver la combinaison parfaite de survie, de vitesse et de puissance de combat.

Améliorez votre tour

Améliorez votre tour avec des fortifications à l'extérieur et du matériel à l'intérieur.

Construisez des laboratoires nécro pour faire pousser des parties de corps et fabriquez des appareils techno-magiques pour améliorer votre armée de morts.

Explorez le monde

Capturez des bâtiments et des ressources, réparez d'anciens portails et explorez plus d'une douzaine de biomes.

Guidez votre armée de morts-vivants à travers des hordes d'ennemis pour trouver les clés qui vous permettront de vous échapper de ce monde étrange.