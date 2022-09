Nécrobarista: Dernier Service - Le Visual Novel s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des jeux atypiques, l'eShop de la Nintendo Switch avait pu voir débarquer Nécrobarista: Dernier Service en août 2021. Limité au dématérialisé jusqu'à présent, Coconut Island Games and Route 59 ont conclu un partenariat avec Super Rare Games pour proposer ce visual-novel atypique en version physique dès le 8 septembre 2022. Avec 4000 unités disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games, nous vous laissons un bref descriptif du jeu ci-dessous.

« C'est une histoire sur la mort et le café. »

Inspiré à la fois du cinéma et de l'anime, Nécrobarista est une approche unique du médium du roman visuel. Suivez un groupe de personnages dynamiques et diversifiés alors qu'ils naviguent dans la culture du café branché de Melbourne, l'éthique douteuse de la nécromancie et le processus de lâcher prise.