Nécrobarista : Dernier Service - La mort s'invite autour d'un café sur Nintendo Switch

Nouveau venu sur Nintendo Switch dans la catégorie Visual Novel, Nécrobarista : Dernier Service vient d'être annoncé à l'occasion du Indie World du 11 août 2021. Disponible dès maintenant au prix de 15,29€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu où se mélangent les effluves de café et de mort.

« C'est une histoire sur la mort et le café. »

Inspiré à la fois du cinéma et de l'anime, Nécrobarista est une approche unique du médium du roman visuel. Suivez un groupe de personnages dynamiques et diversifiés alors qu'ils naviguent dans la culture du café branché de Melbourne, l'éthique douteuse de la nécromancie et le processus de lâcher prise.

Caractéristiques :