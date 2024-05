Necro Story - Réveillez vos morts dans ce RPG humoristique

Rablo Games, un petit studio belge de trois personnes vient de communiquer de nouvelles informations sur son RPG atypique dénommé Necro Story. Se présentant comme un jeu humoristique, le titre nous fera incarner un puissant et (plutôt) méchant nécromancien chargé de sauver le monde. Pour cela, il pourra invoquer des armées de morts-vivants et recruter les âmes des ennemis vaincus pour créer une équipe imparable dans un RPG qui ne se prend pas trop au sérieux. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, Necro Story fera son apparition durant le Steam Next Fest qui se déroulera du 10 au 17 juin. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos du jeu Necro Story est un jeu de rôle humoristique qui vous met dans la peau de Jaimus le Nécromancien. Guidé par l'espiègle fantôme Vivi, vous lancez de puissants sortilèges, exhumez des armées de squelettes, signez des pactes sombres avec des démons et capturez les âmes de vos ennemis au cours de ce voyage fantastique qui vous mènera jusqu’à l’au-delà. Proposant un savant mélange de comédie et de combats en temps réel reprenant des mécaniques stratégiques d’auto-battler, c'est un jeu à ne surtout pas manquer ! Caractéristiques principales Maîtrisez cinq écoles de magie - Affliction, Ténèbres, Vol de vie, Invocation et Pactes sombres - Découvrez plus de 20 sorts, chacun doté de son propre arbre de compétences unique.

- Affliction, Ténèbres, Vol de vie, Invocation et Pactes sombres - Découvrez plus de 20 sorts, chacun doté de son propre arbre de compétences unique. Personnalisez votre armée de morts-vivants : Capturez les âmes de vos ennemis et ajoutez-les à votre équipe. Jusqu'à 9 membres peuvent prendre place dans votre groupe, rendant les possibilités stratégiques virtuellement infinies !

: Capturez les âmes de vos ennemis et ajoutez-les à votre équipe. Jusqu'à 9 membres peuvent prendre place dans votre groupe, rendant les possibilités stratégiques virtuellement infinies ! Transformez-vous en puissants démons : Signez des pactes sombres pour vous métamorphoser et déchaîner des pouvoirs dévastateurs.

: Signez des pactes sombres pour vous métamorphoser et déchaîner des pouvoirs dévastateurs. Plongez dans de passionnants combats en temps réel : Utilisez vos pouvoirs de Nécromancie pour déjouer et vaincre vos ennemis dans des batailles dynamiques.

: Utilisez vos pouvoirs de Nécromancie pour déjouer et vaincre vos ennemis dans des batailles dynamiques. Révélez de nombreux secrets - Soyez attentif à ce qui vous entoure, car le jeu foisonne de passages dérobés qui vous permettront d’accéder à des équipements et objets uniques.

- Soyez attentif à ce qui vous entoure, car le jeu foisonne de passages dérobés qui vous permettront d’accéder à des équipements et objets uniques. Dialogues percutants - Necro Story regorge d'interactions loufoques avec différents démons, âmes et autres PNJ farfelus.