Necro Story va vous ensorceler dès à présent sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de passer sur un petit RPG où vous incarnez un Nécromancien, bien éloigné des habituels héros à épée, Necro Story devrait vous intéresser. Proposé dès à présent au tarif de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Necro Story est un RPG de capture de monstres léger dans lequel vous jouez un puissant et (plutôt) méchant Nécromancien. Guidé par le fantôme d'une espiègle mage blanche, vous allez devoir vous introduire dans l'au-delà pour sauver l'humanité.

Plus de 20 sortilèges de nécromancie sont disponibles, répartis dans 5 écoles de magie : Affliction, Ténèbres, Vol de Vie, Invocation et Pactes Sombres. Chaque sort possède son propre arbre de compétence. Améliorez-les judicieusement pour forger votre propre voie dans l'apprentissage de la nécromancie.

Capturez les âmes de vos ennemis ! Ne les laissez pas s'échapper ! Prenez-en le contrôle et transformez vos ennemis en puissants alliés. Choisissez vos coéquipiers, gérez leur équipement et leurs compétences pour tirer le meilleur parti d'eux. N'oubliez pas d'invoquer des zombies et des squelettes pour étoffer vos rangs.