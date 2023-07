NBA 2K24 annoncé sur Nintendo Switch - Les précommandes ouvertes - Tous les détails

Il y a des licences que l'on retrouve immanquablement chaque année sur toutes les plateformes ou presque comme les Just Dance ou les FIFA (ou plutôt EA Sports FC). Et c'est aussi le cas pour les NBA 2K. Ainsi, à la rentrée, les fans de baskets pourront retrouver NBA 2K24 sur Xbox, Playstation, PC mais aussi sur Nintendo Switch. Après Michael Jordan, c'est Kobe Bryant qui sera mis à l'honneur cette année avec une édition spéciale. On nous annonces des fonctionnalités améliorées et des modes de jeu immersifs avec notamment Ma CARRIÈRE, MyTEAM ou encore Ma NBA. Parmi les nouveautés attendues, NBA 2K24 ajoutera les "Mamba Moments" qui permettra de revivre les plus grands moments de la carrière de Kobe Bryant. La version Nintendo Switch devrait, en théorie, être aussi complète que les autres si ce n'est qu'elle ne supportera pas le cross-play, exclusivité des versions "new gen". Evidemment, il faudra voir ce que cela donne manette en main. Deux éditions sont annoncées sur Nintendo Switch, NBA 2K24 ÉDITION KOBE BRYANT (la version de base) et NBA 2K24 ÉDITION BLACK MAMBA (incluant divers packs, des bonus et des améliorations). Retrouvez le détails de ces éditions ci-dessous ainsi qu'une présentation de NBA 2K24. Les précommandes des versions physiques sont ouvertes sur le site officiel.

NBA 2K24 est attendu le 8 septembre sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch.

Rassemblez votre équipe et retrouvez le passé, le présent et l'avenir de la culture du basket dans NBA 2K24. Plongez-vous dans une action d'une incroyable pureté, avec des options de personnalisation illimitées pour votre Mon JOUEUR dans Ma CARRIÈRE. Collectionnez une sélection impressionnante de légendes et formez votre équipe parfaite dans MyTEAM. Jouez avec vos équipes NBA et WNBA préférées dans JOUEZ, avec une jouabilité encore plus réactive et des graphismes encore plus travaillés.



MAMBA MOMENTS

Canalisez votre Mamba Mentality en recréant les performances les plus dominantes et passionnantes réalisées par Kobe au cours de sa trajectoire vers le statut de superstar mondiale. Redécouvrez les succès de son début de carrière de jeune phénomène, puis suivez sa progression en tant que marqueur d'élite pour devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.



LE PARADIS DU BASKET

Prenez vos marques au cœur de ce quartier côtier, dans un décor de carte postale et une ambiance de compétition explosive. Utilisez la nouvelle version de l'outil dédié, pour créer un Mon JOUEUR répondant à vos exigences en termes de compétences. Donnez ainsi le meilleur de vous-même et profitez au maximum du système d'Insignes mis à jour. Jouez sur des terrains à flanc de falaise, accomplissez de nouvelles quêtes simplifiées et affrontez certains adversaires dans l'expérience Ma CARRIÈRE ultime.



GÉREZ VOTRE MyTEAM

Le mode classique de collectionneur de cartes est de retour et représente des heures de jeu personnalisable. Inspirez-vous du passé et du présent en utilisant les All-Stars d’aujourd’hui et les plus grandes légendes de tous les temps pour constituer une équipe capable de dominer les modes solo et multijoueurs. MyTEAM comprend une série d'améliorations novatrices, dont un tout nouveau plafond salarial, tout en conservant l'esprit compétitif qui la caractérise.



À VOUS DE JOUER

Profitez du gameplay le plus authentique à ce jour, et notez les efforts déployés dans la fluidité et l'attention aux détails. Montrez ce que vous savez faire, avec une nouvelle défense intérieure et de nouveaux contrôles dans les combinaisons de dribble, pour encore plus de récompenses dans les actions centrées sur les compétences et plus d'efficacité.