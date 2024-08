Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid - Une démo est disponible sur Nintendo Switch

Dernière création signée Millennium Kitchen et Toybox Inc., Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid sera officiellement disponible sur Nintendo Switch à partir du 6 août prochain. Afin de vous donner un avant-goût de l'aventure qui vous attend, l'éditeur Spike Chunsoft a annoncé qu'une démo du jeu était disponible en exclusivité sur l'eShop de la console. Si l'on déplore l'absence d'une traduction, peut-être que ses graphismes et son gameplay vous permettront de passer outre ce défaut !

Une troupe de cirque débarque dans la ville de Yomogi, une ville rurale du Japon située entre montagnes et océan. En tant que fils du maître de piste du cirque, vivez un été spécial rempli d'aventures ! Toute la ville de Yomogi et la nature qui l’entoure constituent un monde ouvert où vous pourrez profiter pleinement de l’été. Plongez-vous dans un paysage nostalgique rempli de nuages imposants, de magnifiques couchers de soleil et du chant des cigales. Les journées d'été sont toujours remplies d'activités comme pêcher à la rivière ou attraper des insectes rares dans un champ. Aidez le cirque à réussir et interagissez avec les habitants si vous le souhaitez. Profitez d'une soirée au festival d'été, en dansant et en regardant des feux d'artifice. Il y a même un train pour visiter une ville voisine. Vos propres vacances d'été, remplies d'expériences uniques, vous attendent sur Nintendo Switch™ !