Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid annoncé sur Nintendo Switch

Dévoilé lors de l'Anime Expo 2024, Spike Chunsoft revient cet été avec Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid. Développé par TOYBOX Inc. et Millennium Kitchen Co., Ltd, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de cette aventure japonaise qui sera disponible sur Nintendo Switch le 6 août prochain .

À propos de Natsu-Mon : 20th Century Summer Kid Satoru, le fils d'un directeur de cirque, vient d'arriver dans une ville côtière entourée de nature. Profitez d'un été spécial dans le Japon rural, où vous rencontrerez de nombreuses personnes et vivrez des expériences étonnantes. Dans le monde ouvert du jeu, rendez-vous dans divers endroits sans temps de chargement ni changement d'écran. Nagez dans la mer, escaladez la montagne, prenez le train pour la ville voisine... Plongez dans ce monde transparent au fil de vos aventures. Amusez-vous à interagir avec les habitants de la ville et les membres de votre troupe de cirque. Au fur et à mesure que vous passerez vos journées d'été en ville, on vous demandera même de diriger le cirque. Une aventure de vacances d'été réconfortante vous attend.