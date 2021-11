NASCAR Heat Ultimate Edition+ se lance pied au plancher sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateurs de jeux de course et plus particulièrement de courses de stock-cars ces voitures modifiées pour atteindre des vitesses proches de celle de la lumière (ou presque), NASCAR Heat Ultimate Edition+ est peut-être fait pour vous. Le contenu déployé dans ce jeu semble assez faramineux tant les différents modes sont légion et le nombre de voitures conséquent, ainsi dans cette version Ultimate vous aurez accès au contenu de la version NASCAR Heat 5 Ultimate Edition avec en plus la mise à jour de contenu pour la saison 2021 des courses de Nascar. Vous pouvez visionner sa bande-annonce de lancement ci-dessous pour avoir un meilleur aperçu de ses graphismes et de quelques circuits.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, jeu vidéo officiel de la saison 2020 et partie intégrante de la série de course de stock-cars la plus populaire au monde, vous place au volant et vous met au défi de remporter le titre de champion de la NASCAR Cup Series. Comprend les équipes, pilotes et voitures officiels de 2020, le calendrier des trois NASCAR National Series ainsi que Xtreme Dirt Tour et des courses sur 39 circuits authentiques.

La Ultimate Edition+ comprend tout ce qu'il y a dans la NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, en plus de la sélection de voitures de la NASCAR Cup Series 2021 et des principaux motifs de peinture de 2021.

L'édition comprend les motifs de peinture Throwback et Playoff 2020, le personnage jouable Tony Stewart et plus encore!

CARACTÉRISTIQUES :

• Mode Carrière – Progressez dans les séries « feeder » (Xtreme Dirt, Gander Trucks et Xfinity Series) en vue d'atteindre la NASCAR Cup Series, ou sautez directement dans l'action et commencez au sommet.

• Statistiques améliorées – Faites le suivi de votre progression via le mode Carrière grâce à des statistiques améliorées et plus détaillées qui vous procurent de plus amples informations.

• Améliorations de la jouabilité – I.A. améliorée, nouvelles options de caméra offertes au joueur et DNF.

• Tout nouveau mode d'essai – Perfectionnez vos trajectoires de course et expérimentez en vue de trouver la meilleure configuration de voiture pour chaque circuit.

• Mode Défi – Le tout nouveau mode Défi en ligne vous procure des scénarios de course uniques présentant une jouabilité diversifiée.

• Circuits officiels – 39 circuits authentiques sur lesquels faire la course dans les différentes séries, dont le Daytona International Speedway, le Indianapolis Motor Speedway, le circuit routier Indianapolis Motor Speedway et le Talladega Superspeedway, ainsi que 9 pistes sur terre battue.

• Multijoueur – Faites la course en ligne avec jusqu'à 16 joueurs ou profitez du mode multijoueur local à écran divisé avec un ami.

• Atelier de peinture – Encore plus d'améliorations, dont de nouveaux schémas de couleurs et polices de caractères pour numéros.