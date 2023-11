Narita Boy s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis 2021, Narita Boy est un Action / Plateformer rétro développé par Studio Koba. L'éditeur SelectaPlay vient de confirmer de son côté que le titre aura le droit à une seconde mise en lumière grâce à une sortie physique programmée pour l'année 2024 .

SelectaPlay sera responsable de la création de l'édition spéciale en boîte pour Nintendo Switch ainsi que de la distribution dans les magasins de détail européens. Plus de nouvelles sur le contenu de cette aventure numérique rétro inspirée des années 80 seront communiquées prochainement.

Devenez symphonique dans Narita Boy ! Une aventure d'action radicale dans la peau d'un légendaire héros de pixels piégé comme un simple écho au sein du Royaume numérique. Découvrez les mystères qui se cachent derrière la Techno-sword, affrontez les Etalons corrompus et viciés. Sauvez le monde !

Flashback dans les années 80. Le Créateur, un génie de son temps, crée une console de jeux vidéo appelée Narita One dont le titre phare est un jeu appelé Narita Boy.

Narita Boy connaît un succès fulgurant ! Les cartouches s'envolent des rayons physiques du monde entier. En quelques semaines, Narita Boy est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, acclamé par la critique pour sa fantaisie puissante, son maniement de la Techno-sword et son voyage sans précédent.

Pendant ce temps, à l'intérieur du code binaire, le monde numérique se connecte à la réalité. Him est revenu et a effacé les souvenirs de The Creator. Le programme du superviseur, Motherboard, et ses agents ont activé le protocole Narita Boy.