Nanica Smitch : la fausse Nintendo Switch que vous ne voudriez pas recevoir à Noël

On espère que le Père Noël a de bonnes lunettes car sinon on imagine déjà la scène de l'enfant surexcité qui le matin de Noël croit, pendant quelques secondes, tenir entre les mains une Nintendo Switch alors qu'il s'agit en fait d'une... Nanica Smitch ! Oui vous avez bien lu : Nanica Smitch ! "Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image..." Il s'agit tout simplement d'une contrefaçon en provenance d'Amérique du Sud particulièrement trompeuse. La "Nanica Smitch" reprend en effet non seulement le concept hybride de la Switch mais aussi la forme et le design de la console avec ses "Joy-Con" colorés détachables. On retrouve aussi carrément le logo de la Nintendo Switch... Et que dire du nom qui inverse le W de "Switch" pour faire le M de "Smitch" ! C'est une vraie escroquerie qui risque de tromper les non-initiés- d'autant plus qu'on retrouve l'image de Mario sur le packaging...

A côté de ça, la "Nanica Smitch" est une console qui embarque près de 800 jeux rétros . On ne sait pas lesquels (il y a Pac-Man... Peut-être Space Invaders...) et s'il y en a bien 800... Ainsi, même pour les fans de jeux rétro, pas sûr que ce soit une bonne affaire surtout au prix annoncé de 160$ ! En même temps, il semblerait qu'il existe aussi une version "Game Boy Color" nommée "Game Kid Color" se connectant à la télé et embarquant elle aussi 800 jeux dont les classiques de la NES, Super Mario, Donkey Kong, Super Mario 2, Adventure Island, etc... On peut donc penser qu'on retrouve les mêmes jeux sur la Nanica Smitch...

Pour finir, retrouvez une vidéo de la "Nanica Smitch" en action ainsi qu'une image du packaging et une publicité de la console relayées par le compte Twitter @AustinJohnPlays. Vous y remarquerez sans doute de nombreux petits détails dont ce savoureux "NanicaStation" qui renvoie tout d'un coup aux consoles de Sony ! En prime, retrouvez aussi une vidéo de la "Game Kid Color".