nakana.io nous propose 3 bundles pour découvrir ses jeux atypiques sur Nintendo Switch

Etre un éditeur et un développeur sur l'eShop de la Nintendo Switch n'est pas une sinécure tant la concurrence est dure. Parmi les éditeurs de niche, nous avons souvent eu l'occasion de parler de nakana.io qui propose des titres souvent obscurs, mais avec un fort impact psychologique comme Lydia ou encore Journey of the Broken Circle que nous avons eu l'occasion de tester dans nos colonnes. Cette année encore, l'éditeur nous propose 3 bundles pour découvrir les 10 titres du studio parus sur Nintendo Switch ces dernières années :

Nakana Bundle #4 - 5 Jeux inclus - 24,99€ Journey of the Broken Circle Lydia Mythic Ocean Soul Searching Stilstand



Nakana Bundle #5 - 5 Jeux inclus - 24,99€ A Night at the Race Cosmic Top Secret EQQO Infini Please, Touch The Artwork



Nakana Bundle #6 - 10 Jeux inclus - 34,99€ Journey of the Broken Circle Lydia Mythic Ocean Soul Searching Stilstand A Night at the Race Cosmic Top Secret EQQO Infini Please, Touch The Artwork



