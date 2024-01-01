NAIAD s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Déjà sorti en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'aventure aquatique NAIAD vient de s'offrir une version physique grâce à un nouveau partenariat entre le développeur HiWarp et Meridiem. Sobrement intitulée NAIAD - FLOW EDITION, cette version physique propose le jeu en cartouche, une jaquette reversible, un artbook et du contenu téléchargeable. Proposé dès à présent chez plusieurs revendeurs, nous vous laissons un aperçu de cette édition, ainsi qu'un trailer dédié.

Flottez avec Naiad sur une rivière mystérieuse et interagissez avec sa faune et sa flore pour découvrir de petits secrets.

Profitez d'une expérience saine avec un style visuel original et rêveur.

Apprenez à nager comme un canard, à plonger comme un poisson, à foncer comme une grenouille et rencontrez d'autres amis adorables comme des papillons, des lapins, des tortues, des serpents et des crocodiles ! Aide-les à trouver leur chemin et à éviter les obstacles.

Un voyage en 16 épisodes qui vous fera traverser des endroits magnifiques et étranges comme une forêt profonde, une grotte sombre, un ruisseau joyeux, un lac calme, et plus encore... jusqu'à ce que vous atteigniez la mer.

Un jeu très personnel et unique créé avec amour par un développeur solo.