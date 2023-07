Nacon dévoile trois pochettes pour transporter votre Nintendo Switch durant vos vacances

Les vacances d'été ayant commencé pour certains, il y a de grandes chances que de nombreux joueurs décident de partir avec leur Nintendo Switch dans les bagages. L'accessoiriste Nacon vous propose pour faciliter le transport de votre console 3 pochettes de transport à découvrir ci-dessous :

Cette pochette met à l'honneur l'univers fascinant de The Legend of Zelda. Avec ses motifs inspirés du jeu et sa finition de haute qualité, elle offre une protection élégante pour votre console.

Rangez, stockez et transportez votre console en toute sécurité dans l'écrin rigide de cette pochette sous licence officielle à l'image de Mario. Retrouvez un design Super Mario sur votre pochette Nintendo Switch™ , Nintendo Switch Lite™ ou Nintendo Switch™ modèle OLED . Avec les 2 boites de rangement pour vos jeux et 2 autres pour vos cartes micro SD incluses, gardez toujours vos aventures préférées près de vous.

Cette pochette exclusive est inspirée de la nouvelle sortie tant attendue de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Dotée d'un design captivant représentant les éléments clés du jeu, cette pochette est un véritable must-have pour les fans inconditionnels de la franchise.