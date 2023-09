MythForce - Le jeu d'aventure roguelite qui sent bon les années 80 est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de vous offrir un petit retour dans le passé, le développeur Beamdog vous propose de découvrir MythForce une aventure roguelite se jouant jusqu'à 4 joueurs, et proposant un habillage graphique digne des dessins animés des années 80. Proposé dès à présent au prix de 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

S'inspirant de nos chers dessins animés du samedi matin, MythForce est un savant mélange d'épées, de magie et de combats à la première personne dans une nouvelle aventure roguelike.

Affrontez le donjon en solitaire ou unissez vos forces entre amis pour défier le Château du mal en perpétuelle évolution !

Les dessins animés du samedi matin sont de retour !

Devenez un héros de dessin animé dans le monde fantastique d'un dessin animé du samedi matin. Cédez à la nostalgie et amusez-vous dans ce jeu facile à prendre en main (mais difficile à maîtriser).

Comme tout bon roguelike, chaque fois que vous êtes vaincu, vous devez recommencer depuis le début, mais vous devenez plus fort à chaque partie.

Explorez le donjon et montez de niveau, découvrez des artefacts magiques et des améliorations, et n'oubliez pas de crier : « JE DÉTIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE ! »

Une aventure d'heroic fantasy à la première personne captivante

Maniez des armes légendaires et une magie puissante pour frapper des hordes d'ennemis dans votre exploration fantastique et immersive d'un château animé haut en couleur.

Explorez un Château du mal en perpétuelle évolution

De nouvelles aventures vous attendent à chaque nouvel assaut de ce bastion ! Explorez un donjon rejouable avec des trésors, des pièges, et des horreurs dans tous les coins.

Collaborez pour affronter le mal

Défiez le donjon en solitaire ou unissez vos forces en mode coopération avec 4 joueurs maximum. Choisissez bien votre équipe, car chaque héros possède des compétences uniques !

Découvrez les héros de MythForce : Victoria, la brave chevaleresse, s'unit à Rico, le séduisant roublard, Maggie la sage magicienne, et Hawkins, le chasseur mortel. Ensemble, ils forment une équipe légendaire : MythForce !

Ces champions courageux sont le seul rempart entre Eldryth et la tyrannie du seigneur vampire, Deadalus. Nos héros pourront-ils l'emporter contre les nombreux sbires maléfiques, les tours, et les pièges de ce donjon en perpétuelle évolution ?