Mystic Pillars: A Story-Based Puzzle Game, le mix entre puzzle et histoire débarque sur l'eShop

Le mélange entre jeu de puzzle et jeu narratif Mystic Pillars: A Story-Based Puzzle Game débarque sur Nintendo Switch le 3 juin prochain . Ce sont les développeurs de chez Holy Cow Productions qui se sont fendu d'un tweet pour annoncer la bonne nouvelle.

Mystic Pillars est un savant mélange entre énigme et histoire qui a été récompensé à de nombreuses reprises depuis sa sortie sur Mobile et sur Steam. Par ailleurs, et pour fêter l'ouverture de ses précommandes, le titre est actuellement en solde sur l'eShop jusqu'à sa sortie, en le précommandant vous obtiendrez le jeu à 5,12 euros avec une ristourne de 10% sur son prix final de 5,69 euros.

Si vous désirez en savoir plus sur le jeu vous pouvez jeter un coup d'œil à sa bande-annonce ci-dessous :