Mystère : qui a décapité Ronflex ?

C'est un mystère digne du Detective Pikachu et une vision d'horreur. Repérée quelque part à Singapour, une peluche géante de Ronflex abandonnée dans la rue et... décapitée ! On ne sait pas ce qu'il s'est passé pour en arriver à cette extrémité (si on peut dire) mais l'image postée sur Facebook de ce pauvre Ronflex sans tête avec ses entrailles de coton lui sortant du cou, est déjà devenue virale provoquant une vague d'indignation mondiale et une mobilisation sans précédent pour trouver le ou les coupables de ce crime abominable. Un dépeceur de peluche Pokémon sévirait-il en ce moment même à Singapour ? Et dans ce cas-là pourrait-il se déplacer dans d'autres pays.. Les possesseurs de peluches Pokémon du monde entier tremblent... Certains ont tellement peur qu'ils arrachent eux-même les têtes de leur peluche de peur de voir débarquer le monstre chez eux. Et puis où est la tête ? Dans une poubelle ? Sur une pique ou dans un frigo ?

Alors bien sûr la réponse à cette énigme hautement improbable est peut-être beaucoup plus simple. C'est un combat Pokémon qui a mal tourné ? Ou peut-être que la peluche était tellement énorme que ses propriétaires ont préféré se débarrasser du corps pour ne garder que la tête ? Ou alors c'est une peluche de très mauvaise qualité qui a fini à la poubelle comme cela arrive tous les jours... Quoiqu'il en soit en attendant que la vérité éclate, le mystère reste entier.

Evidemment, nous n'hésiterons pas à bouleverser nos programmes si jamais de nouveaux éléments nous parviennent.