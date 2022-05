Mysplaced : un jeu indépendant accusé de plagiat de Zelda Link's Awakening

IGN a organisé un évènement afin de mettre en lumière différents projets de jeux indépendants avec à la clé de nombreuses bourses pour aider à leur développement. Parmi les projets présentés, l'un d'eux à suscité autant l'enthousiasme et la curiosité que le rejet. Il faut dire que Mysplaced, présenté par son créateur comme un "Metroidvania" a comme un petit goût de déjà-vu... Difficile en effet de ne pas penser au remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening (Switch version), en découvrant les images de Mysplaced. Que ce soit le style graphique, le gameplay, les éléments de jeu ou même la vue, tout renvoie au remake de Grezzo au point qu'on ne peut même plus parler d'hommage ni même d'inspiration... En même temps, lorsque l'on sait que le projet est développé par une équipe de deux personnes, on ne peut être qu'impressionné par le résultat. Sur les réseaux, beaucoup de fans se sont malgré tout insurgés contre ce plagiat éhonté de Zelda. Il n'empêche que le jeu a été choisi par les joueurs pour remporter un prix de 50 000$- voir la liste des gagnants et des prix ici;.

Pour vous faire votre propre avis, retrouvez ci-dessous une vidéo de Mysplaced et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Mysplaced is extremely reminiscent of the recent Link's Awakening remake, but there may be a bit more to it than meets the eye.



It's also one of the contenders on this week's Audience Choice episode of Rogue Jam. You can watch the full episode here: https://t.co/1DwERVc9J9 pic.twitter.com/2Kj4b6aocr