MySims : Collection cosy s'invite sur Nintendo Switch

Pendant que les puristes jouaient aux Sims sur consoles et PC, les plus jeunes ont découvert la licence avec MySims, une version beaucoup plus épurée de la licence d'EA. Les bruits de couloirs de ces derniers jours sont désormais confirmés, EA vient d'annoncer la sortie de MySims : Collection cosy, qui est une collection des deux jeux de la licence, à savoir :

MySims

MySims: Kingdom

La compilation sera finalement disponible le 19 novembre 2024 sur Nintendo Switch. Nous vous laissons (re)découvrir son trailer de présentation ci-dessous.