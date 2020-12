My Universe - Pet Clinic Cats & Dogs disponible sur Nintendo Switch

La gamme My Universe de Microids continue de s'étoffer en ce mois de décembre. Les amis des animaux seront aux anges avec la sortie ce jour de My Universe - Pet Clinic Cats & Dogs. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel accompagné d'un trailer de lancement.

Vous vous souciez du bien-être de vos compagnons félins et canins et vous avez toujours rêvé de découvrir le métier de vétérinaire ? Saisissez votre chance en prenant la tête d’une clinique vétérinaire et occupez-vous de chats et chiens malades ! Soyez attentif lors de l’examen médical, définissez les soins à prodiguer et veillez personnellement à leur bien-être à travers une dizaine d’activités : bander une plaie, administrer un traitement vermifuge, effectuer une radiographie ou encore préparer des médicaments, vous saurez tout sur la santé de nos animaux à quatre pattes favoris !

Réalisez votre rêve et apprenez à diriger votre propre clinique au fil de l’histoire. Evoluez dans votre carrière de vétérinaire pour débloquer de nouveaux traitements, recruter des aides-soignants, agrandir votre clinique et accueillir davantage d’animaux en détresse.

Commencez par choisir l’apparence de votre personnage et faites de votre clinique un lieu qui VOUS ressemble en personnalisant les différentes pièces à l’aide de nombreuses décorations. Améliorez votre équipement médical et surtout, n’oubliez pas d’offrir un peu de tendresse et de câlins à vos patients canins et félins pour les aider à se sentir mieux !

Caractéristiques du jeu :