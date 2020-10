My Universe - Maîtresse d’école : Vos élèves vous attendent sur Nintendo Switch

De nos jours on trouve des jeux de simulation pour à peu près tout, il n'est donc pas étonnant que l'un deux nous propose d'enfiler la tenue d'une maitresse d'école. C'est en tout cas ce que nous propose My Universe - Maîtresse d’école, disponible depuis ce jeudi 15 août sur Nintendo Switch. Outre les différents mini-jeux à accomplir pour stimuler vos élèves, vous aurez également tout un travail de gestion de leur comportement et difficulté, ainsi qu'un soin à apporter à la tenue de votre classe.

Proposé en version dématérialisée ou en version physique, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation de My Universe - Maîtresse d’école faisant le point sur ses points forts.

Jeune professeur fraîchement transféré dans une nouvelle école, vous voilà prêt à relever le défi et à devenir le meilleur d’entre tous ! Pour cela, de nombreuses missions vous attendent : il vous faudra notamment partager vos connaissances avec vos élèves, vous investir dans la vie de votre établissement, participer à des concours et même améliorer la réputation de votre école afin qu’elle devienne la meilleure de la ville.

Faites preuve de pédagogie et vos efforts paieront !

Dans votre classe, il vous faudra gérer vos élèves avec attention. Chacun d’eux possède ses forces et ses faiblesses : à vous d’apporter l’enseignement approprié pour leur permettre de progresser. Pour cela, des mini-jeux spécialisés dans chaque matière seront proposés : au fil de vos succès, de plus en plus d’élèves prendront part à vos cours et de nouveaux mini-jeux seront débloquées.

Mais cela ne s’arrête pas là ! En plus de pouvoir personnaliser votre personnage (homme/femme, tenues, accessoires…), vous pouvez apporter votre touche personnelle à l’ensemble de l’école. Donnez du style à l’établissement en décorant les différentes parties de ce dernier selon vos envies. Couleurs, formes, objets… Tout est possible pour imaginer et créer l’école de vos rêves !

Caractéristiques du jeu :