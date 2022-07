My Universe - Green Adventure - Bienvenue dans ma ferme est disponible sur Nintendo Switch

La gamme de jeux My Universe de Microids continue son expansion avec la sortie fin de semaine dernière de My Universe - Green Adventure - Bienvenue dans ma ferme sur Nintendo Switch et supports concurrents. Vous incarnerez ainsi un agriculteur ou une agricultrice qui devra prendre soin de son exploitation, que ce soit les fruits et les légumes ou encore les animaux, tout en prenant le soin d'avoir des relations saines avec le voisinage.

Préparez votre salopette et vos bottes en caoutchouc ! Vous venez d'hériter d'une vieille ferme familiale et il est grand temps de lui donner un coup de neuf. Légumes, fruits, fleurs… à vous de trouver les astuces pour développer vos cultures tout en respectant la nature. Soyez à l'écoute des commandes du village voisin et regardez votre ferme prospérer tout en vous amusant ! Prenez soin de vos animaux et assurez-vous qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils puissent vous donner les meilleurs produits biologiques.

