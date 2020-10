My Universe - Fashion Boutique disponible sur Nintendo Switch

Avis aux créateurs de mode dans l'âme, Microids confirme la sortie ce jour de My Universe - Fashion Boutique sur l'eShop de la Nintendo Switch. Accessible au prix de 39,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif officiel, accompagné d'un trailer de lancement.

DIRIGE TON PROPRE MAGASIN DE MODE

Crée et gère ton propre magasin de vêtements : décore ta boutique en fonction de ta personnalité, accueille les clients et aide-les à trouver la tenue parfaite. Plus tu attires de clients, plus ton showroom s’agrandit et s’améliore !

CREE TA PROPRE MARQUE DE A à Z

Dessine la collection de vêtements de tes rêves : choisis les formes, découpe les tissus et achète les patrons et matières dont tu as besoin pour créer des milliers de vêtements. Tu peux même coudre tes collections directement: ton magasin, tes règles, ta signature.

PARTAGE TES CREATIONS ET DEVIENS CONNUE

Mets tes vêtements en vitrine, prends-les en photo sur tes mannequins et partage-les pour attirer de prestigieux clients. Si tu attires suffisamment l’attention, tu pourras même être invitée à des défilés de mode à Paris, Milan, Moscou et d’autres villes du monde entier !

CARACTERISTIQUES