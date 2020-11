My Universe - Cooking Star Restaurant trailer Nintendo Switch

Microids continue d'étoffer sa gamme de jeux My Universe avec la sortie d'un tout nouvel opus : My Universe - Cooking Star Restaurant. Accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis ce mardi 10 novembre , enfilez votre tenue de chef et ouvrez les portes de votre restaurant fraichement rénové. Proposé au prix de 39,99 €, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet accompagné d'un trailer de lancement.

Intègre le monde de la haute gastronomie et développe ton restaurant à ta manière : de la préparation au service, c'est à toi de jouer ! Satisfais tes clients en leur proposant tes meilleurs plats, apprends les recettes des plus grand chefs du monde et deviens une véritable star de la cuisine. Deviens le pro de la restauration

Sois attentif à tes clients à chaque étape du repas: accueille-les, conduis-les à leur table, prends les commandes et réalise toi-même leurs recettes préférées. Chaque commande réussie améliore la réputation de ton restaurant et te donne accès à de nouveaux lieux, de nouvelles recettes et de nouveaux chefs ! Découvre des recettes du monde entier

Des chefs du monde entier viendront te partager leurs secrets : suis leurs conseils et maîtrise des dizaines de recettes inspirées du meilleur de la cuisine française, américaine, indienne, italienne et japonaise ! Explore ton restaurant et choisis librement comment répondre aux attentes de tes clients

Personnalise l'apparence de ton chef : fille ou garçon, couleur de peau, cheveux...

Réalise toi-même des dizaines de délicieuses recettes : épluche, tranche, mélange… dans ton restaurant, tout est fait maison

Maîtrise 5 styles culinaires différents en provenance du monde entier et deviens le chef cuisinier ultime!