My Singing Monsters Playground - Les monstres colorés sont de sortie sur Nintendo Switch

A destination des plus jeunes, Sold Out Games, Just For Games et Big Blue Bubble viennent de dévoiler la sortie prochaine d'un nouveau titre en esxlusivité sur Nintendo Switch : My Singing Monsters. Directement tirées de l'application mobile My Singing Monsters, les créatures colorées s'inviteront d'ici la fin de l'année sur la console hybride de Nintendo dans une compilation de mini-jeux.

My Singing Monsters est attendu dans le courant du mois de novembre 2021 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée.