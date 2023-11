My Next Life As A Villainess - Un nouveau Visual Novel disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateurs de Visual Novel, et plus particulièrement du genre Otome, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance est dès à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 44,99€. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Catarina Claes est une jeune femme issue de la noblesse avec la particularité qu'elle se souvient de son ancienne vie de lycéenne ordinaire. Elle a été réincarnée en la méchante d'un jeu otome appelé Fortune Lover. L'exil ou la mort étaient les seules issues possibles pour son personnage en ce nouveau monde. Toutefois, elle a réussi à éviter chacune de ces fins et à survivre toute l'année jusqu'aux vacances de printemps ! Le destin a voulu que Catarina et son frère adoptif Keith embarquent à bord d'un paquebot de luxe ultramoderne, le Vinculum, pour son voyage inaugural pendant leurs vacances en dehors de l'académie. Une fois à bord du navire, Catarina se rend compte que ses amis sont également présents pour ce qui aurait dû être un luxueux voyage en mer. Mais les choses changent rapidement lorsqu'ils sont attaqués par des pirates qui s'emparent du Vinculum et prennent tous ses passagers en otage. Cette histoire rappelle quelque chose à Catarina, et elle se souvient qu'il s'agit de l'intrigue d'un livre de fan de Fortune Lover.

Serait-ce là une nouvelle fin funeste pour elle ?! Catarina et ses amis réussiront-ils à rentrer à Sorcier sains et saufs ?

Le rideau se lève sur un nouveau rebondissement dans cette comédie romantique ! Parviendrez-vous à éviter les fins funestes ? Caractéristiques Eaux troubles en perspective ! – Une nouvelle fin funeste apparaît dans cette toute nouvelle histoire de l'univers My Next Life as a Villainess ! Cette histoire originale plaira aussi bien aux fans de l'anime et de la série de romans visuels qu'aux nouveaux venus.

– Une nouvelle fin funeste apparaît dans cette toute nouvelle histoire de l'univers My Next Life as a Villainess ! Cette histoire originale plaira aussi bien aux fans de l'anime et de la série de romans visuels qu'aux nouveaux venus. Vauriens, scélérats, méchants et canailles – Catarina n'est pas la seule à avoir choisi de monter à bord du Vinculum. Tous les personnages principaux de My Next Life as a Villainess sont là. Vous pourrez faire la cour à 6 compagnons de bord, dont 2 tout nouveaux personnages !

– Catarina n'est pas la seule à avoir choisi de monter à bord du Vinculum. Tous les personnages principaux de My Next Life as a Villainess sont là. Vous pourrez faire la cour à 6 compagnons de bord, dont 2 tout nouveaux personnages ! Un voyage dans le temps – À mesure que vous progressez dans l'histoire et remplissez certaines conditions, vous déverrouillerez des scénarios de souvenirs spéciaux. Ces épisodes vous permettront de voir le point de vue d'autres personnages au cours de l'histoire. Découvrez leurs souvenirs d'enfance et des récits de leur vie à l'académie !

– À mesure que vous progressez dans l'histoire et remplissez certaines conditions, vous déverrouillerez des scénarios de souvenirs spéciaux. Ces épisodes vous permettront de voir le point de vue d'autres personnages au cours de l'histoire. Découvrez leurs souvenirs d'enfance et des récits de leur vie à l'académie ! Fermez les écoutilles ! – Au cours de votre voyage, vous aurez parfois le choix entre deux chemins possibles. Il est temps d'organiser une réunion stratégique ! La meilleure personne à qui vous puissiez demander conseil est... eh bien, vous-même ! Tout comme dans le roman visuel et l'anime, Catarina fait discuter en son for intérieur cinq versions d'elle-même (menées par la présidente Catarina) pour décider de la route à suivre.

