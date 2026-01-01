My Mario - La nouvelle gamme de produit pour enfants sera disponible le 19 février

Vous souvenez-vous de votre premier jeu ou accessoire estampillé Nintendo ? Personnellement c'était une grosse Game Boy Verte avec le jeu Un Indien dans la Ville lorsque j'avais à peine 3 ans (il y avait mieux pour se lancer dans l'univers du jeu vidéo). Mais à partie de 2026, la passion pour le constructeur japonais et ses licences cultes va pouvoir démarrer encore plus tôt avec la nouvelle gamme My Mario. Présentée comme une gamme de produits estampillés Mario à destination des enfants, les premiers accessoires de la collection seront disponibles à partir du 19 février sur la boutique en ligne My Nintendo Store. Nous vous laissons découvrir ci-dessous quelques-uns des visuels des produits en question. Et n'hésitez pas à suivre la page officielle My Mario pour les prochaines informations.

My Mario est une collection de produits, de jeux et d’expériences qui proposent aux jeunes enfants et à leurs parents des façons amusantes de jouer, d’explorer et de développer leur imagination avec des personnages du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi. La première série de produits comprend : Deux jeux de blocs en bois mettant en scène Mario et des éléments emblématiques de la série Super Mario : un ensemble de Blocs en bois « Mario » 3 pièces et un ensemble de Blocs en bois « Mario et ses amis » 30 pièces. L’ensemble de 30 pièces inclut des blocs en bois de Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi, ainsi que différentes pièces (dont un bloc ?, un tuyau et d’autres objets Mario) permettant aux plus petits de créer leurs propres scènes et aventures. La boîte peut également servir de décor pour un diorama ou de présentoir pour exposer les créations des enfants. En outre, les blocs en bois de Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi fonctionnent également comme des figurines amiibodans les logiciels compatibles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Une appli gratuite Bonjour Mario ! pour appareils connectés*1 et Nintendo Switch qui permet aux enfants et aux parents d’interagir de manière intuitive et ludique avec Mario, par exemple en tapotant son nez, en touchant ses joues ou en tirant doucement sur sa moustache. Essayez toutes sortes de choses et observez les réactions de Mario ! Bonjour Mario ! sera disponible le 19 février sur l’App Store d’Apple, sur Google Play, et en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (également jouable sur Nintendo Switch 2) via le Nintendo eShop.

Une série de courts métrages My Mario en stop-motion intitulée « It’s Me, Mario! », conçue pour être visionnée par des spectateurs de tous âges. Cinq épisodes sont disponibles dès maintenant sur la chaîne YouTube officielle française de My Mario.

Des peluches Simba avec, entre autres, une gamme de hochets et une adorable peluche Mario de 25 cm. D’autres produits My Mario seront commercialisés sur My Nintendo Store en Europe dans les mois à venir, notamment : Une collection de vêtements Mario, dont des t-shirts, des pantalons, des bavoirs et des pyjamas.

La collection TOMY Toomies® My Mario, qui dynamisera l’heure du bain avec des jouets de bain et des pistolets à eau inspirés des personnages emblématiques de la franchise Super Mario.

Une gamme de figurines et coffrets Little People de Fisher-Price, dont : Fisher-Price-Coffret Mon Aventure avec Mario Little People - Entre les pièces à collecter, le Chomp à esquiver ou les objets spéciaux à utiliser, les tout-petits peuvent donner vie à toutes les aventures palpitantes de Super Mario. Le coffret Mon Aventure avec Mario comprend de nombreuses activités adaptées aux tout-petits, inspirées du jeu vidéo, ainsi que des musiques et des sons emblématiques qui s’activent lorsque les enfants jouent avec Mario. Fisher-Price-Coffret La Forteresse Volante de Bowser Little People - Ce véhicule à pousser regorge d’activités amusantes conçues spécialement pour les jeunes enfants, notamment un lanceur pour boulet de canon, des éléments rotatifs à tapoter et un tuyau doté d’une trappe dans lequel glisser des objets. Lorsque les enfants font rouler La Forteresse Volante de Bowser, celle-ci se déplace de haut en bas, comme si elle voguait sur les flots ! Fisher-Price-Coffret De Figurines Mario Little People - Ce coffret comprend des personnages emblématiques de la franchise : Mario, Luigi, la princesse Peach, Toad, Yoshi, Bowser et Mario de feu. Leur taille est parfaitement adaptée aux petites mains, et les enfants prendront plaisir à imaginer leurs propres aventures dans le monde de Super Mario.

De la vaisselle comprenant des assiettes, des bols, des tasses et bien plus encore, adaptés aux tout petits.

Source : Nintendo