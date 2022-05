My Lovely Wife - La suite spirituelle du dérangeant My Lovely Daughter attendue début juin sur Nintendo Switch

Après avoir traumatisé les joueurs avec My Lovely Daughter en mai 2019, GameChanger Studio et Neon Doctrine reviennent en 2022 avec un nouveau titre dénommé My Lovely Wife. Au menu : un mélange de Dating Simulator, de gestion et d'alchimie, le tout sur une thématique morbide. Après avoir perdu sa compagne dans un tragique accident, un homme va user de l'alchimie pour créer des succubes qui pourront servir ses intérêts pour engendrer plus d'argent pour les recherches, ou servir de ressources pour de nouvelles invocations afin de retrouver son amour perdu.

Attendu pour le 8 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Attention, âmes sensibles s'abstenir.