My Lovely Daughter dévoile un nouveau DLC gratuit : Sacrificial Sons

My Lovely Daughter de GameChanger Studio fait partie de ces titres sur l'eShop de la Nintendo Switch dont le principe à de quoi choquer les âmes les plus sensibles. Incarnant le un père savant en proie au deuil de sa jeune fille, ce dernier va s'initier à l'alchimie pour créer des homonculus pour les élever comme votre propre enfant, avant de les sacrifier pour pouvoir au final faire revenir votre vraie fille du monde des morts. Si l'idée de départ a de quoi déranger, le nouveau DLC gratuit Sacrificial Sons vient apporter au titre un peu plus de parité. Cette mise à jour vous permettra d'invoquer en plus des filles des homonculus masculins.

Disponible sur PC, le DLC est confirmé sur Nintendo Switch mais n'a pas encore de date de sortie précise. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Attention : Les thèmes sombres et tordus de My Lovely Daughter sont un commentaire sur le travail des enfants, les pratiques parentales abusives et les sociétés ignorantes. Ce jeu est destiné à rendre les gens tristes et inquiets, mais il y a un sens plus profond derrière l'horreur.

My Lovely Daughter s’inspire des difficultés vécues par les membres de notre équipe qui grandissent. Le jeu est conçu pour vous déranger totalement.

My Lovely Daughter est un jeu qui vise à surmonter la perte d'un être cher par le biais d'expériences d'alchimie interdites... et de meurtres. Vous êtes Faust, un alchimiste amnésique et un père, qui se réveille seul et confus avant de découvrir que votre belle fille est décédée. Lorsque vous entrez dans les premières étapes du chagrin, vous faites ce que tout le monde souhaite pouvoir faire mais ne peut pas: ramener les morts avec le pouvoir de l’alchimie.

Pour faire revivre votre fille, vous devez effectuer des expériences d’alchimie interdite afin de lui rendre son âme. Vous devrez créer des dizaines d'homonculus, les élever comme s'ils étaient votre propre fille, établir des relations avec eux... et ensuite les assassiner pour récolter leurs âmes !

Pour soutenir vos expériences, vous devrez aussi attribuer des emplois à vos homonculus, voire leur sacrifier leur corps afin de vendre leurs restes, le tout pour que vos revenus continuent de circuler et que vos recherches progressent. En cours de route, vous pourrez peut-être même retrouver vos propres souvenirs et comprendre comment cette terrible situation s'est produite.

Caractéristiques :