MY LITTLE PONY revient dans un tout nouveau jeu d'aventure en monde ouvert sur Nintendo Switch

La licence Mon Petit Poney semble toujours aussi prolifique en 2024, et ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo qui nous fera dire le contraire. Outright Games, Hasbro et Maximum Entertainment France viennent en effet de dévoiler MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par Drakhar Studio, le jeu suit Sunny, Izzy, Misty, Pipp, Zipp et Hitch dans une aventure coopérative en monde ouvert qui se déroule dans le royaume des Hauts-de-Zéphyr, où ils doivent empêcher une étrange magie de mettre le monde sens dessus dessous. Attendu pour le 17 mai en dématérialisé et en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans cette aventure mystérieuse en monde ouvert, tout le troupeau peut retourner au royaume d'Equestria. En choisissant l'un des membres du Mane Six, les joueurs travailleront ensemble pour dompter une magie instable qui a rendu la cité des nuages de Hauts-de-Zéphyr incontrôlable. En chemin, les joueurs peuvent trouver d'autres façons de s'amuser avec des mini-jeux rejouables tels que la séance photo de Pipp, l'attelage sur la piste et la livraison de smoothie de Sunny. Des objets de collection spéciaux, des photos et une armoire remplie d'accessoires sont également disponibles pour que les fans puissent personnaliser leur style poneyxtravagant.

La magie de l'amitié atteint de nouveaux sommets avec MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr, qui comprend également un mode de coopération à deux joueurs, pour découvrir le mystère magique avec un autre poney spécial !

Depuis son lancement en 1983, MY LITTLE PONY est passé d'une ligne de jouets emblématique à un univers de divertissement mondial. En septembre 2021, MY LITTLE PONY : NOUVELLE GÉNÉRATION a été lancé sur Netflix et a présenté une nouvelle génération de poneys à une nouvelle génération d'enfants. Le film a donné le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour la marque, avec pour objectif d'inspirer les enfants d'aujourd'hui à explorer, exprimer et célébrer ce qui les rend uniques. MY LITTLE PONY a fêté ses 40 ans d'héritage en 2023, consolidant son statut de marque multigénérationnelle avec un attrait mondial et intemporel parmi les fans qui aiment les poneys. Après le succès de MY LITTLE PONY : Aventure à La Baie De Port-Poney en 2022, MY LITTLE PONY : Mystère à Hauts-de-Zéphyr invite les fans à retourner à Equestria et à explorer une toute nouvelle histoire excitante et magique.