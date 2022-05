My Little Pony: Aventure à la Baie de Port-Poney disponible Nintendo Switch

Les poneys issus de la série Netflix My Little Pony: Nouvelle Génération sont prêts à prendre d'assaut les consoles de vos enfants avec le titre MY LITTLE PONY: Aventure à la Baie de Port-poney, disponible dès à présent sur Nintendo Switch supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur ce nouveau titre, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Ramène la magie à Equestria et joue avec la nouvelle génération de personnages MY LITTLE PONY, dans une aventure pleine de joie, de mode et d'amis !

Sunny, poney terrestre, veut rendre le monde meilleur en organisant la Journée de la Baie de Port-poney, une fête de l'amitié et de la magie. Mais un poney veut tout gâcher. Il vole les gâteaux, libère les lapins et gribouille même les tableaux de Ruby !

Aide Sunny à mettre sur pied la fête la plus magique d'Equestria. Utilise ta magie pour organiser des défilés de mode, trouver des animaux trop mignons, voler avec les Pégases et bien plus encore.

Personnalise tes poneys en débloquant des nouvelles compétences, des accessoires comme des chapeaux, des bijoux et des rollers, et la magie de la mode. Tes amis Hitch, Izzy, Zipp et Ruby seront là pour te donner un coup de sabot. Et tu peux inviter un autre joueur à s'amuser avec toi dans les mini-jeux multijoueur !

Les poneys ont besoin de toi pour rendre la Journée de la Baie de Port-poney inoubliable ! Sauras-tu démasquer le mystérieux trouble-fête et ramener la magie ?