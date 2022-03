My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney annoncé sur Nintendo Switch

Après la sortie de My Little Pony : Nouvelle génération sur Netflix, c'est au tour des consoles de jeu de recevoir une nouvelle aventure mettant en scène les équidés colorés. Baptisé My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney, le titre de Outright Games sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2022. En attendant, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Découvrez cette nouvelle aventure solo passionnante en incarnant la déterminée et curieuse Sunny. Aidez-la à découvrir ses pouvoirs tout en apprenant à connaître ses amis : la courageuse Zipp, la créative Izzy, la gentille Hitch et la confiante Ruby. Toutes sont prêtent à organiser le meilleur festival de tous les temps. Pour plus de fun, collectionnez des accessoires pour personnaliser les poneys et jouez ensemble à travers des mini jeux en mode fête ! Eléments clés : Explorez un monde riche et interactif plein de vie et d’aventures

Ressentez la magie d’Equestria et rencontrez ses différents habitants

Profitez de cinq mini-jeux amusants en solo ou avec un ami

Découvrez une toute nouvelle histoire passionnante