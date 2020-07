My Hero One’s Justice 2 - Mei Hatsume sort le grand jeu en vidéo

Disponible depuis le 13 mars 2020 sur Nintendo Switch, My Hero One’s Justice 2 va se voir gratifier cet été d'un nouveau personnage en DLC : Mei Hatsume. En attendant de pouvoir la choisir dans la liste des combattants, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière vidéo du personnage mise en ligne par Bandai Namco.

Mei Hatsume est une adolescente énergique, spontanée, déterminée et passionnée par la fabrication d'équipements.

Elle est en première année à l'Académie des super-héros Yûei, dans la section ingénierie (classes F, G et H).



Comme tous les élèves de l'Académie, Mei participe à la Fête du Sport. Elle est la seule de sa section à se qualifier à l'issue de la course d'obstacles. Elle finit 41è sur 42 sélectionnés.

Souhaitant surtout présenter ses inventions aux grandes entreprises, elle choisit de participer à la seconde épreuve en compagnie d'Izuku, Ochako et Fumikage. Elle espère ainsi attirer au maximum l'attention de potentiels acheteurs.