My Hero : One's Justice 2 - Hawks se dévoile en scan

Premier personnage DLC de My Hero : One's Justice 2, Hawks n'avait pas encore eu de présentation officielle de son personnage. Si Bandai Namco n'a pas encore dévoilé de premières images du personnage sur ses réseaux sociaux, nous pouvons néanmoins profiter d'un aperçu dans le dernier magazine Jump. Pour le voir en mouvement et avoir un meilleur aperçu de ses techniques, il nous faudra patienter encore un peu que Bandai Namco daigne communiquer dessus.

Pour rappel, Hawks pourra être acheté à l'unité, ou encore par le biais du Season Pass du titre qui inclura un total de 5 nouveaux personnages.