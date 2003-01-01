MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE annoncé sur Nintendo Switch 2 pour début septembre

Sorti en février dernier sur supports concurrents, MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE avait boudé les consoles Nintendo, mais l'attente est bientôt terminée. Bandai Namco Entertainment Europe vient d'annoncer que le jeu d’action inspiré de la célèbre franchise animée mondiale, sortira sur Nintendo Switch 2 le 4 septembre 2026 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

MY HERO ACADEMIA : ALL’S JUSTICE plonge les joueurs au cœur de la « Bataille finale » de la série, proposant des combats intenses, fidèles à l’œuvre originale. Les joueurs pourront libérer de puissantes capacités en maîtrisant les Alters uniques des héros comme des Vilains, dans des affrontements percutants respectant l’esprit de l’anime. La version Nintendo Switch 2 introduit des fonctionnalités exclusives, dont les combats en ligne via « GameShare » utilisant « GameChat », permettant de profiter facilement de parties avec ses amis et sa famille.

Par ailleurs, cette version Nintendo Switch 2 proposera un tout nouveau mode « Mini-jeux », incluant une série d’activités amusantes et stimulantes, mettant en scène les élèves de la classe 1-A. Grâce à la mise à jour gratuite disponible en même temps que la version Nintendo Switch 2, ce mode « Mini-jeux » sera accessible sur toutes les plateformes. Il proposera des défis développés par Mei Hatsume, sous forme de tests de capacités se déroulant dans un espace virtuel, ainsi qu’une collaboration spéciale avec l’emblématique PAC-MAN. Les joueurs pourront tester leurs capacités à travers de nombreuse épreuves et viser les meilleurs scores.