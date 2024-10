My Big Sister: Remastered - Le jeu d'horreur s'offre un glow-up sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, on ne peut pas dire que le jeu d'horreur rétro My Big Sister était particulièrement beau. Pour remédier à cela, Ratalaika Games & Stranga Games sont de retour en ce mois d'octobre 2024 avec une version améliorée sobrement intitulée My Big Sister: Remastered. Au menu de cette nouvelle version accessible dès à présent , de nouveaux visuels, une bande-son retravaillée, ainsi qu'une nouvelle histoire. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

HISTOIRE

Faites la connaissance de Luzia, une jeune fille sarcastique et espiègle de 12 ans dotée d’un sens de l’humour bien développé. Si vous croyez ce qu’elle dit, My Big Sister est un jeu d’aventure vu de dessus qui fait intervenir deux sœurs qui tentent tout pour lever la malédiction qui frappe Sombria. « My Big Sister » est la suite de « Ashina: The Red Witch » et contient de nombreuses références à ces deux jeux.

JOUABILITÉ

Dirigez Luzia et découvrez un monde fantastique peuplé d’esprits, de fantômes et d’autres monstruosités surnaturelles tandis que les deux sœurs tentent de lever la malédiction et de rentrer chez elles. Cherchez des objets qui vous permettront de résoudre des énigmes simples et parlez aux personnages pour découvrir l’univers de « My Big Sister » et « Ashina: The Red Witch ».

Au cours des divers chapitres de My Big Sister, le joueur devra résoudre des énigmes et trouver des objets pour progresser dans l’histoire du jeu, mais il devra également savoir prendre son temps. Avec ses nombreux secrets et ses fins multiples, vous aurez de quoi faire pour essayer d’obtenir celle que Luzia, Sombria et Ashina méritent.

QUE CONTIENT LE REMAKE

My Big Sister a été retravaillé de fond en comble pour vous offrir une nouvelle expérience tout en restant fidèle à l’original. Le monde étrange qu’explorent Luzia et Sombria propose désormais un environnement pixelisé, de superbes animations et une refonte de tous les personnages. Et ces nouveaux visuels sont accompagnés d’une nouvelle bande-son qui met parfaitement en valeur votre expérience de jeu. Toutes ces nouveautés, associées à une histoire captivante, vous feront traverser des ascenseurs émotionnels mêlant aventure et amour entre sœurs.

FONCTIONS RETRAVAILLÉES

Une nouvelle histoire qui reste fidèle à l’original, tout en apportant des références à la préquelle, « Ashina: The Red Witch ».

Un jeu vu du dessus avec de nouveaux graphismes : l’environnement, les sprites, les animations, et les portraits, pour mieux vous captiver et vous immerger dans un monde aussi étrange que sublime.

Sans oublier une nouvelle bande-son originale ! L’esprit des sons d’origine est conservé, tout en incluant des morceaux orchestrés intenses qui donnent vie au jeu et susciteront vos émotions.