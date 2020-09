MX vs ATV All Out fait une entrée surprise sur Nintendo Switch

Annonce surprise du jour, THQ Nordic et Rainbow Studios viennent de dévoiler un nouveau jeu de course : MX vs ATV All Out. Regroupant motocross, quad et autres buggy, le titre vous proposera de participer à de multiples activités telles que Supercross, Outdoor Nationals, Opencross, Waypoint et compétition de Freestyle que ce soit chez vous ou à l'extérieur sur Nintendo Switch.

D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu. A noter que le jeu propose de rassembler jusqu'à 8 personnes pour des sessions multijoueur.

Source : Nintendo