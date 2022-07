Mutropolis - Un nouveau point & click orienté science-fiction annoncé sur Nintendo Switch

Amateurs de Point & Click, l'éditeur Ash Games revient à partir du 18 août sur l'eShop de la Nintendo Switch avec la sortie de Mutropolis. Pour en apprendre davantage sur cette aventure se déroulant dans un monde de science fiction, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

MUTROPOLIS est une enquête de science-fiction pleine de charme se déroulant sur une planète Terre à l’abandon. Incarnez le détective Henry Dijon et partez à la recherche d’une légendaire cité perdue dans une quête ayant pour cadre des environnements somptueux dessinés à la main, où vous devrez découvrir d’anciens artefacts étranges et surtout, SURTOUT, éviter de périr, victime d’un mal immémorial. Vous voilà prévenu !

Nous sommes en l’an 5000 et les plus grandes réalisations de l’Humanité ont été oubliées. Les pyramides, la Joconde ... Il n’en reste plus rien.

Oubliées de tous, SAUF d’Henry Dijon et de son équipe hétéroclite d’archéologues, qui décident un jour de quitter Mars pour aller à la recherche de ces trésors perdus sur la lointaine, sauvage et inhospitalière planète Terre. Tout se passe bien, jusqu’au moment où le professeur d’Henry est enlevé et que les choses commencent à prendre une tournure pour le moins... bizarre.

Rejoignez Henry dans cette aventure en roue libre à travers les ruines de notre civilisation. Posez des questions comme « Qui pouvait bien être ce "Sony Walkman" et pourquoi marchait-il ? », mettez au jour des reliques extraordinaires, secourez le professeur Totel et soyez le premier à pénétrer dans la légendaire cité de Mutropolis !

Une dernière chose : les divinités de l’Égypte antique sont bien réelles... et elles ont pour projet de détruire l’humanité. Amusez-vous bien !