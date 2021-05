La folle aventure Mutazione vous donne rendez-vous sur Nintendo Switch

Déjà sorti depuis quelque temps sur d'autres plateformes, la fiction très narrative Mutazione débarque sur Nintendo Switch le 26 mai prochain , le jeu est d'ailleurs d'ores et déjà précommandable sur l'eShop au prix de 17,99 euros. Le jeu se base avant tout sur son ambiance et sur sa narration très construite afin de vous faire ressentir toute une palette d'émotions diverses.

Vous y incarnerez une jeune fille de 15 ans prénommée Kai qui rencontrera moult personnages tous plus fous visuellement les uns que les autres et au cours de son aventure vous devrez créer des amitiés avec tout en vous méfiant des twists que propose l'histoire. Le titre est entièrement dessiné à la main et brille par sa direction artistique comme en atteste sa bande-annonce ci-dessous.

Vous laissez-vous tenter par Mutazione ?

CARACTÉRISTIQUES

• Un monde luxuriant, dessiné à la main, à explorer

• Une distribution d’adorables personnages mutants

• Une histoire avec des retournements dramatiques imprévisibles

• Des jardins à personnaliser pour créer des paysages sonores relaxants uniques





Un feuilleton mutant où commérages et surnaturel se mêlent...



Dans MUTAZIONE, les drames personnels sont tout aussi importants que les aventures de l’histoire.



Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione.



Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche.







Il y a plus de 100 ans, la météorite Dragon Sélène a percuté un complexe touristique tropical. La plupart de ses habitants ont péri, mais les survivants ont commencé à montrer des signes d’étranges mutations... Les missions de secours ont vite abandonné, et les personnes qui sont restées dans l’environnement en mutation ont fondé la petite communauté isolée de Mutazione.



Revenons à l’heure actuelle : vous jouez Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend à Mutazione pour soigner son grand-père mourant. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il le paraît... Nonno a d’autres plans pour Kai : secrets et trahisons couvent sous le vernis de cette sympathique communauté, et une sinistre figure d’oiseau apparaît régulièrement dans les rêves de Kai.



Ils ont survécu à la chute d'un météore apocalyptique, mais survivront-ils au quotidien rocambolesque de leur petite ville?