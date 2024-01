Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories dévoile son gameplay dans un nouveau trailer

Nouveau projet signé Bushiroad Games et Lancarse, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories est un nouveau titre qui va proposer aux joueurs de suivre les aventures de Rudeus Greyrat dans un tout nouveau jeu vidéo. Se présentant comme un Donjon-RPG, nous avons enfin l'occasion de voir le jeu en action, qui reprend le scénario de l'animé Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation. De plus, il sera également possible de découvrir un scénario alternatif mettant en scène Roxy, la professeur de Rudeus partie à sa recherche de son apprenti après l'Incident de Téléportation. A noter que nous n'avons pas encore de date de sortie pour le moment.

Revivez l'histoire classique de l'anime TV Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation et profitez également de nouveaux scénarios originaux dans le jeu ! Préparez-vous à plonger dans les aventures de Rudeus, Eris et Ruijerd ! De plus, l'histoire inédite de Roxy et de ses compagnons sera dévoilée, puisque l'aventure de Roxy, Elinalise et Talhand à la recherche de Rudeus sera incluse dans le jeu !