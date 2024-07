Mushihimesama : le shoot 'em up culte bientôt définitivement retiré de l'eShop de la Nintendo Switch

Si vous êtes fan de shoot 'em up, Mushihimesama est un incontournable. Sorti au début des années 2000 sur bornes d'arcade, le jeu a été porté ensuite sur de nombreuses plateformes avec plus ou moins de succès avant de débarquer sur l'eShop de la console de Nintendo en juin 2021 dans une version HD incluant un mode Novice et un mode Ultra.

Connu aussi sous le nom de "Bug Princess", Mushihimesama vous invite à aider une princesse à sauver son clan d'une armée d'insectes étranges vous balançant d'incessantes nuées de projectiles dans la plus pure tradition des shoot à défilement vertical.

Mushihimesama fait partie de ces petites perles disponibles sur Nintendo Switch dont on a pas forcément connaissance. Si vous êtes fan et que vous n'avez pas encore franchi le pas, sachez cependant que Mushihimesama ne sera bientôt plus disponible l'eShop de la Switch.

En effet, dans un communiqué de presse, l'éditeur Live Wire inc vient d'annoncer qu'en raison de "l'expiration du contrat de licence (...), les ventes de la version téléchargeable de « Mushihimesama » prendront fin le 10 août 2024"

En résumé, si Mushihimesama vous intéresse, il vous reste un mois pour vous le procurer sur l'eShop sachant qu'il est actuellement vendu à 16,99€.

Après le 10 août , il sera trop tard. Notez tout de même que Limited Run a sorti une version physique du jeu en édition limitée (et en rupture de stock). On peut encore le trouver sur différents sites mais à des prix bien au-dessus de son prix initial (voir lien partenaire Amazon) et forcément, plus le temps passe, plus son prix risque d'être élevé.

Pour en savoir plus sur Mushihimesama, retrouvez une présentation du jeu ainsi qu'une vidéo de gameplay trouvée sur le net. Enjoy.

C'est l'histoire d'une princesse qui part à la rencontre du "Koujin" afin de sauver son clan d'un mystérieux fléau. Le monde est décoré de graphismes méticuleusement dessinés, d'une perfection intense et d'un magnifique barrage de balles. Affrontez cinq étapes, dont une forêt luxuriante, un désert brûlant et une grotte solennelle ! Vous avez le choix entre trois modes de jeu et trois niveaux de difficulté, dont un mode Novice que même les débutants peuvent apprécier. Le mode "Ultra" fera hurler même les joueurs les plus avancés ! Passez à travers le barrage qui arrive et battez le meilleur score ! Caractéristiques. Trois modes, dont un que même les débutants peuvent apprécier.

Vous pouvez choisir le niveau de difficulté, du débutant au plus avancé.

Un monde fantastique composé de vastes déserts, de forêts luxuriantes et de cavernes souterraines.

Des sons créés par des créateurs de sons très réputés au Japon et à l'étranger pour ajouter de la couleur à l'univers du jeu

