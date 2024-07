Murder On Space Station 52 - Un nouveau Point'n Click annoncé sur Nintendo Switch

Développé par le studio Made From Strings ne comportant qu'un unique membre, Murder On Space Station 52 est une nouvelle aventure de type Point'n Click. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu accompagné d'un communiqué officiel.

Dans Murder On Space Station 52, vous incarnez Edward Locke. Le nouveau réparateur se retrouve piégé dans une étrange station spatiale peuplée de gens encore plus étranges, dont un qui a la manie de laisser traîner des cadavres avec des clés dans leurs plaies. Edward se retrouve rapidement à remplir un tableau des suspects, tout en essayant d'établir des liens et de découvrir lequel d'entre eux est le tueur au trousseau de clés.

L'enquête meurtrière et mystérieuse du jeu s'inspire des mécanismes classiques des jeux d'aventure avec ses puzzles point and click, tout en offrant une touche de modernité grâce à la monnaie du jeu que vous gagnez en explorant, ce qui vous permet de personnaliser votre appartement et de remplir un aquarium d'un éventail de créatures étranges et curieuses.