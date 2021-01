Mundaun - L'horreur s'invitera mi-mars sur Nintendo Switch

Initialement annoncé pour le printemps 2021 sur Nintendo Switch et divers supports concurrents, le jeu d'horreur Mundaun signé Hidden Fields vient de nous dévoiler ce jour sa date de sortie. Le rendez-vous dans les Alpes suisses sera pris un peu plus en avance que prévu, puisque le titre sera disponible le 16 mars prochain. Pour accompagner cette bonne nouvelle, Hidden Fields et l'éditeur MWM Interactive ont préparé une première vidéo des coulisses de développement de Mundaun. Nous vous laissons retrouver cette dernière ci-dessous.

"C'est passionnant d'avoir enfin une date de sortie et de partager l'expérience de Mundaun avec la communauté passionnée qui suit le jeu depuis plusieurs années", a déclaré Michel Ziegler, fondateur et développeur de Hidden Fields. "Les Alpes revêtent une importance particulière pour moi et tout, de l'histoire du jeu aux personnages et environnements dessinés à la main, célèbre la remarquable culture de la région suisse des Grisons. Je suis heureux d'avoir travaillé avec MWMi pour mener ce projet à son terme et j'attends avec impatience que les joueurs découvrent les secrets de Mundaun".