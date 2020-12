Mundaun - L'horreur vous donne rendez-vous dans les Alpes suisses

Êtes-vous prêts à frissonner ? MWM Interactive et le développeur Hidden Fields sont fiers de nous annoncer ce jour l'arrivée prochaine d'un jeu d’horreur-aventure sur Nintendo Switch et consoles concurrentes : Mundaun. Après les châteaux abandonnés, et les forêts lugubres, l'horreur vous donne rendez-vous à Mundaun, région réputée calme des Alpes Suisses. Attendu pour le printemps 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier teaser du projet.

Mundaun est le premier titre développé par Hidden Fields, studio à taille humaine fondé par Michel Ziegler, développeur et illustrateur suisse. Chaque personnage du jeu, scène et environnement a été entièrement dessiné à la main, inspiré de son enfance dans les Alpes suisses. Après avoir appris la mort mystérieuse de son grand-père dans un incendie, Curdin, le protagoniste du jeu se rend à Mundaun pour la première fois depuis son enfance. Il va bientôt découvrir que quelque chose d'ancien et de diabolique hante les habitants restants.

Pour célébrer les fêtes et les vacances de fin d'année, MWMi et le développeur Michel Ziegler dévoilent un nouveau diaporama sur le thème des vacances, avec des images adaptées aux saisons des environnements enneigés du jeu (y compris des vues de montagnes époustouflantes et des chalets confortables), ainsi que certains des personnages excentriques que les joueurs rencontreront en chemin. Un pack d'arrière-plans Zoom/Twitch a également été partagé et est parfait pour tous ceux qui cherchent à partager un peu de joie hivernale ou une évasion hivernale virtuelle !